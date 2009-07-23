Шевляк: зміни до програми з Євро-12 впорядкують і посилять підготовку

Зміни до державної цільової програми з Євро-2012 впорядковують і посилюють підготовку України до турніру, а також є вчасним і потрібним кроком, оскільки вже 30 липня необхідно надати перші гарантії до УЄФА.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі «Україна – 2012», про це сказав директор Координаційного бюро з Євро-2012 Кабінету міністрів Ілля ШЕВЛЯК, коментуючи зміни, внесені урядом 22 липня.

За словами І.ШЕВЛЯКА, автори змін виходили з того, що необхідно посилити чотири міста, які зараз перебувають на випробувальному терміні, а з іншого боку, необхідно зменшити загальні видатки на тлі економічної кризи.

Саме цього, на його думку, вдалося досягти, тому він вважає кінцевий варіант добре збалансованим і таким, що враховує всі можливі позиції.

І.ШЕВЛЯК повідомив, що у новій програмі передбачено державні кошти на стадіони у Львові та Харкові, чого не було в попередній програмі, і що допоможе зберегти темпи будівництва цих арен. Також передбачено кошти на аеропорти у Львові і Донецьку.

Як зауважив директор бюро, це не відміняє спроб знайти інвесторів, але для того, щоб не втрачати дорогоцінний час, держава фінансово підтримує їхню реконструкцію.

Крім цього, за словами керівника Координаційного бюро, програма стимулює будівництво готелів, оскільки передбачає відшкодування інвесторам відсотків за кредитами.

Зекономити бюджетні кошти уряду вдалося головним чином за рахунок зменшення витрат на Одесу і Дніпропетровськ. Проте окремі проекти для цих міст, наголосив І.ШЕВЛЯК, залишились. Він додав, що йдеться головним чином про реконструкцію доріг.

В цілому, на думку І.ШЕВЛЯКА, з прийняттям змін програма підготовки України до Євро-2012 набула більш чітких акцентів. «Зміни впорядковують і посилюють підготовку, оскільки визначено необхідні обсяги фінансування за всіма важливими напрямками», - сказав директор Координаційного бюро.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня на засіданні уряду було затверджено зміни до Державної цільової програми підготовки до проведення Євро-2012 в Україні.

Відтепер обсяг фінансування організації турніру на наступні роки становить понад 126 млрд. грн. При цьому з державного бюджету на заходи Євро-2012 буде виділено майже 33 млрд. грн, з місцевих бюджетів - 6 млрд. грн, решту, понад 86 млрд. грн. уряд планує залучити з інших джерел, зокрема, інвестицій.

Цього року з державної казни на підготовку до чемпіонату буде виділено 6 млрд. грн.