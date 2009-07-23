У Харкові визначили лікарні для надання меддопомоги під час ЧЄ-12

Виконавчий комітет Харківської міської ради ухвалив рішення про заходи щодо організації медичного забезпечення під час Євро-2012, згідно з яким базовою установою, що буде забезпечувати цілодобове медичне обслуговування гостей та учасників турніру, визначена лікарня швидкої невідкладної медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, до того ж ця лікарня разом з міською клінічною лікарнею №17 будуть забезпечувати обслуговування осіб, які охороняються державою, а також VIP-осіб.

Виконком також затвердив міський план заходів медичного реагування та медичного забезпечення, метою якого є надання медичних послуг на всіх об`єктах, визначених у міській цільовій програмі з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (стадіон, фан-зони, об`єкти розміщення, база тренування, транспортні об`єкти, базові та допоміжні лікарні).

Крім того, згідно з рішенням передбачається створення Центру медичної координації, що дасть змогу ефективно координувати дії базових та допоміжних закладів охорони здоров`я, бригад швидкої медичної допомоги, медичних пунктів на стадіоні та об`єктах розміщення, а також концентрувати інформацію в цілому по місту щодо стану рівня надання медичної допомоги під час підготовки та проведення Євро-2012 у Харкові.