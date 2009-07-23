Гравців ”Металіста” штрафують на 25% зарплати за ”червону” картку

11:46, 23 липня 2009
Футбол 2012
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Інформація харківських ЗМІ

За "червону" картку – чверть зарплати, за нецензурну лайку – сто доларів – такі штрафи платять гравці харківського ФК "Металіст".

Кореспондент ІА "МІСТ-Харків" сфотографував на тренувальній базі ФК "Металіст" у селищі Високе перелік штрафів для гравців команди.

Згідно з цим документом, за порушення спортивного режиму гравців штрафують на 50% заробітної плати, пропуск тренування без поважної причини карається 15% зарплати, а один день запізнення на навчально-тренувальний збір коштує 1000 доларів.

Грунтуючись на цьому переліку, ІА "МІСТ-Харків" зазначає, що за жовту картку в грі 1 туру Чемпіонату Прем`єра-ліги з київською "Оболонню" гравець "Металіста" Северин ГАНЦАРЧИК можливо був оштрафований на 5% від зарплати.

Такий висновок можна зробити, якщо вивчити таблицю штрафів за липень, яку вивішено на тренувальній базі ФК "Металіст".

Напроти прізвища С.ГАНЦАРЧИКА 19 липня стоять цифри 11 і 6. Відповідно до вивішеного поряд списку штрафів, цифра 11 означає штраф на 100 доларів за невідповідність вказаної екіпіровки на грі або тренуванні. А цифра 6 – жовта картка в грі (неспортивна поведінка, відкидання м`яча, розмови з арбітром тощо) – карається штрафом 5% від зарплати.

19 липня С.ГАНЦАРЧИК отримав жовту картку в грі з київською "Оболонню".

Також у таблиці цифри, які можливо означають штрафи, проставлені 17 липня напроти прізвищ Папи і Зезе.

У Папи стоїть цифра вісім, - якщо припустити, що йдеться про штрафи, то в таблиці цьому номеру відповідає таке порушення, як "приїзд на базу після прибуття командного автобуса" (100 доларів).

Напроти прізвища Зезе стоїть цифра 12 – якщо це номер зі списку штрафів, то Зезе 17 липня, можливо, був оштрафований на 100 доларів "за відмову виконати вказівки лікарів, ігнорування медичних заходів".

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