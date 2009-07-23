Віце-мер: успіхи Харкова на шляху до Євро - у співпраці з підприємцями

Важливим чинником, що зумовлює успіх підготовки Харкова до Євро-2012 є співпраця з підприємцями, з якими міській владі вдалося встановити нормальні ділові стосунки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це сказав

віце-мер Олександр КРИВЦОВ під час круглого столу "Євро-2012: досвід Харкова, всеукраїнські перспективи впровадження".

За словами О.КРИВЦОВА, держава вже заборговувала Харкову загалом близько 300 млн. грн., які планували витратити на підготовку міста до Євро. «Ми не отримали гроші на медицину, на стадіон, на злітно-посадкову смугу і руліжну частину аеропорту, ми не отримали грошей на дороги», - зауважив він.

В таких умовах міській владі доводиться працювати з величезною кількістю бізнесменів, які допомагають вирішувати проблеми з фінансуванням. За словами чиновника, це і головний інвестор Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, і інші підприємці, задіяні у тому числі у вирішенні одного з головних завдань – будівництві та реконструкції готелів, підвищенні їх розрядності.

«В якій нормальній державі вулиці будують приватні інвестори? – дивується віце-мер. – А у нас будують. І спасибі їм за це».