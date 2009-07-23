Губернатор Донеччини: найбільшою проблемою з Євро-2012 є аеровозал

Найбільшою проблемою в рамках підготовки Донеччини до Євро-2012 є будівництво нового аеровокзального комплексу Донецького міжнародного аеропорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, про це сказав голова ОДА Володимир ЛОГВИНЕНКО під час прес-конференції.

Стосовно підготовки до Євро-2012, зазначив він, керівництво області виділяє дві проблеми: аеровокзал та готельний комплекс. Однак якщо з кількістю номерів УЄФА пішло на поступки, додав губернатор, то вирішення питань аерокомплексу тільки в процесі.

За словами керівника регіону, на сьогодні державним бюджетом виділено близько 40 млн. грн. на обладнання злітно-посадкової смуги. “Питання ж будівництва нового, або реконструкції існуючого аеровокзального комплексу поки залишається відкритим”, - зауважив В.ЛОГВИНЕНКО .

Як повідомлялося, раніше тричі оголошувані конкурси з вибору інвестора будівництва аеровокзалу Донецького міжнародного аеропорту були відмінені через відсутність заявок бажаючих взяти в них участь. На думку керівників області та міста, якщо приватного інвестора не вдасться залучити, то фінансування робіт має проводитися з коштів держбюджету.