Українські міліціонери - найсильніші в світі у міні-футболі

Збірна команда України вдруге поспіль стала чемпіоном світу з міні-футболу серед поліцейських. Чемпіонат завершився у Новій Зеландії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив батько одного з гравців української збірної Олександра ЄЛШАНСЬКОГО – голова Федерації футзалу міста Суми Олександр ЄЛШАНСЬКИЙ (старший).

За його словами, у перший ігровий день українці з однаковим рахунком 7:0 здолали першу і другу команди організаторів турніру (WISPA-1 та WISPA-2), а з росіянами українці обмінялись влучними ударами (нічия – 1:1).

Наступного дня команда України взяла гору над командами Києва (4:1), Китаю (3:0), Бразилії (5:1) та другою командою господарів (2:1).

Подолавши це сито півфіналів, у вирішальному матчі турніру українці провели два сухих м’ячі у ворота першої команди Нової Зеландії і перемогли з рахунком 2:0.

О.ЄЛШАНСЬКИЙ (молодший) цього року закінчив Харківський університет внутрішніх справ й у званні лейтенанта міліції приступив до служби у Головному управлінні МВС України в Сумській області.