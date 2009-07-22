Польські міністри ознайомилися з будівництвом стадіону у Львові

Сьогодні у Львові делегація польських високопосадовців на чолі з віце-прем’єр-міністром Республіки Польща Гжегожофом Схетиною ознайомилися з процесом будівництва євроарени та підготовкою Львова до чемпіонату Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, до міста також прибув віце-прем’єр-міністр України Іван Васюник.

На будівельному майданчику польські урядовці побачили, як проходить будівництво. Тут їм розповіли про основні характеристики майбутньої будівлі.

Представники Польщі відзначили високий рівень підготовки Львова до Євро-2012 та зазначили, що робитимуть все, аби бути гідними партнерами в цьому заході.

Також на зустрічі українські та польські посадовці дійшли згоди, що проект «Євро-2012» ставить амбіційні завдання, як перед Польщею, так і Україною. Тому кожен повинен докластися, щоб провести єврочемпіонат на належному рівні.

Крім цього, в рамках приїзду польської делегації, відкрито малий прикордонний рух, який дає можливість мешканцям 30 – км зони біля кордону отримати безвізовий режим. Перші семеро мешканців отримали свої картки сьогодні.