Павленко закликає політиків не шкодити реконструкції Олімпійського

Міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО закликає українських політиків уникати упереджених заяв щодо ходу реконструкції НСК «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПАВЛЕНКО сказав сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Я маю намір звернутися до голови Верховної Ради з пропозицією провести спільний публічний розгляд реалізації проекту з реконструкції НСК «Олімпійський», оскільки, на жаль, ті заяви, які звучать сьогодні від народних депутатів, від заступника голови Верховної Ради, не підтверджені жодним фактом. Вони є упередженими і в них спотворено інформацію», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

На його думку, такі заяви шкодять іміджу України в процесі підготовки до Євро-2012, а також дають підстави для зайвих сумнівів УЄФА.

«Мене дивує, що в той час, як експерти УЄФА, які в щоденному режимі знаходяться і контролюють хід робіт, і дають позитивні висновки, і підтверджують виконання графіка, українські політики через свою упередженість, заполітизованість і особисті амбіції дискредитують цей проект», - зазначив він.

Ю.ПАВЛЕНКО наголосив, що Мінспорту готове до відкритого і публічного діалогу з питання реконструкції НСК «Олімпійський», але водночас, за його словами, всі його звернення до парламентської слідчої комісії були безрезультатними.

«Я чотири рази звертався до ТСК, проте жодного разу не одержав відповіді. І її останній звіт, який було представлено, не відповідає дійсності», - відзначив Ю.ПАВЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки дотримання законодавства при проведенні реконструкції НСК "Олімпійський" Равіль САФІУЛЛІН заявив про зловживання службовим становищем віце-прем`єр-міністром Іваном ВАСЮНИКОМ, міністром у справах сім`ї, молоді і спорту Ю.ПАВЛЕНКА і в.о. генерального директора НСК «Олімпійський» Дмитром ЧЕРНЯВСЬКИМ при проведенні реконструкції НСК.