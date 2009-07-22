Павленко заперечує нецільове використання коштів,виділених на ЧЄ

Міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО відкидає звинувачення в тому, що за рахунок бюджетних коштів, передбачених Державною цільовою програмою з підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, фінансувалися об`єкти, не включені до цієї програми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПАВЛЕНКО заявив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Всі заяви, які останнім часом лунають про те, що фінансуються об`єкти, не передбачені держпрограмою, не відповідають дійсності. Жоден об`єкт, який не включено до державної цільової програми Євро-2012, не фінансується за її рахунок», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Міністр зазначив, що, зокрема, Національний олімпійський центр для ігрових видів спорту, який створюється в селі Гореничі, також включено до державної програми, проте цього року не фінансувався, оскільки ще не завершено юридичну процедуру передачі земельної ділянки з ведення Міністерства оборони до сфери управління Міністерства у справах молоді, сім`ї і спорту.

«Цей центр було передбачено у всіх редакціях державної цільової програми, починаючи з 2007 року», - наголосив він.

Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що найближчим часом буде завершене юридичне оформлення перепідпорядкування земельної ділянки для створення центру, а його фінансування здійснюватиметься лише з 2010 року.

«Я думаю, що перша черга цього об`єкту зможе прийняти учасників чемпіонату Європи з футболу в 2012 році», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, тижневик «Дзеркало тижня» (№26, 11-31 липня) з посиланням на свої джерела писав, що бюджетні кошти Державної цільової програми з підготовки до Євро-2012 витрачаються на об`єкти і заходи, які не мають відношення до чемпіонату.

Так, за інформацією джерел газети, в Мінсім’ї немає документів, які обгрунтовують включення раніше незапланованих до будівництва об`єктів до програми Євро-2012.

Зокрема, за даними видання, відсутнє обгрунтування включення до програми зведення на території, що належить приватній фірмі, Національного олімпійського центру підготовки з ігрових видів спорту з центром спортивної медицини і антидопінговим центром у селі Гореничі Київської області. На будівництво цього центру заплановано витратити 448,2 млн. грн. бюджетних коштів, минулого року було виділено 38,6 млн. грн.