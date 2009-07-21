Експерти УЄФА у Львові презентували остаточний перелік вимог до стадіону

В рамках візиту до Львова експерти УЄФА з будівництва стадіонів презентували прийнятий нещодавно остаточний перелік вимог до стадіону, що будується в місті для Євро-2012, та облаштування території навколо нього.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, вимоги стосуються якості та розмірів поля, трибун, сидінь, безпеки та правопорядку на стадіоні, умов для роботи мас-медіа, розміщення комерційної та адміністративної інфраструктури арени, а також, організації роботи стадіону під час проведення матчів Євро-2012.

В ході презентації інспектори відзначили, що Львів будує новий стадіон за сучасним європейським проектом, що дозволяє врахувати всі вимоги ще на етапі будівництва. Водночас, зауважив експерт УЄФА Карлос ЛУКАС, на деяких стадіонах зараз потрібно переробляти окремі елементи інфраструктури для того, щоб виконати вимоги УЄФА.

Представники Європейського футбольного союзу також повідомили, що представлені вимоги до стадіону та прилеглої території остаточні і затверджені УЄФА для всіх арен Євро-2012.

Робоча група європейських футбольних експертів та представників міста вже має щільний графік зустрічей, під час яких узгоджуватимуться деталі будівництва та оснащення стадіону. У Львівській міськраді переконані, що такий підхід дасть змогу місту зекономити не тільки час, а й кошти.