На стадіоні Ахметова почали ставити 267 м високих технологій

Майже одночасно з тестуванням двох величезних табло, на Донбас Арені розпочався і монтаж баннерной лінії світлодіодних екранів по периметру футбольного поля.

За словами фахівців компанії Philips, які безпосередньо займаються установкою і підключенням банерів, вона є 267-метровою смугою сполучених воєдино невеликих світлодіодних екранів. Це таке ж високотехнологічне устаткування, як і гігантські табло. При його виготовленні компанія Philips використовувала 4 унікальних запатентованих технології.

Відмінна особливість банерів-екранів полягає в тому, що їх можна легко розібрати і сконструювати з них додатковий величезний мобільний екран.

Медіацентр Донбас Арени