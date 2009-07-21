На стадіоні Ахметова почали ставити 267 м високих технологій
16:14, 21 липня 2009Футбол 2012
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Баннерная лінія - унікальна
Майже одночасно з тестуванням двох величезних табло, на Донбас Арені розпочався і монтаж баннерной лінії світлодіодних екранів по периметру футбольного поля.
За словами фахівців компанії Philips, які безпосередньо займаються установкою і підключенням банерів, вона є 267-метровою смугою сполучених воєдино невеликих світлодіодних екранів. Це таке ж високотехнологічне устаткування, як і гігантські табло. При його виготовленні компанія Philips використовувала 4 унікальних запатентованих технології.
Відмінна особливість банерів-екранів полягає в тому, що їх можна легко розібрати і сконструювати з них додатковий величезний мобільний екран.
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