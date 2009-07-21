На стадіоні Ахметова почали ставити 267 м високих технологій

16:14, 21 липня 2009
Футбол 2012
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Баннерная лінія - унікальна

Майже одночасно з тестуванням двох величезних табло, на Донбас Арені розпочався і монтаж баннерной лінії світлодіодних екранів по периметру футбольного поля.

 

 

 

За словами фахівців компанії Philips, які безпосередньо займаються установкою і підключенням банерів, вона є 267-метровою смугою сполучених воєдино невеликих світлодіодних екранів. Це таке ж високотехнологічне устаткування, як і гігантські табло. При його виготовленні компанія Philips використовувала 4 унікальних запатентованих технології.

Відмінна особливість банерів-екранів полягає в тому, що їх можна легко розібрати і сконструювати з них додатковий величезний мобільний екран.

Медіацентр Донбас Арени

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