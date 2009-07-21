Громадяни позитивно оцінюють підготовку України до Євро-2012

Більшість громадян позитивно оцінюють підготовку України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року і вважають, що наша країна зможе гідно прийняти гостей і учасників турніру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив генеральний директор компанії ІФАК Україна Сергій ГОВОРУХА, коментуючи результати проведеного дослідження.

Зокрема, більше половини опитаних (56%) вважають, що Україна зможе гідно прийняти матчі Євро-2012. Разом з тим, третина респондентів (32%) налаштовані песимістично. Вони вважають, що Україна не встигне добре підготуватися до турніру і втратить статус країни - господині чемпіонату.

Оцінюючи вплив проведення Євро-2012 в Україні на поліпшення життя простих громадян, думки респондентів розділилися практично порівну. Трохи більш ніж третина (38%) вважають, що поліпшення чекати не варто, і приблизно стільки ж (35%) переконані, що позитивні зміни будуть.

Результати дослідження також продемонстрували загальну високу зацікавленість українців темою Євро-2012. Більшість опитаних (71%) повідомили, що постійно або час від часу стежать за подіями, які відбуваються в рамках підготовки до турніру.

На думку респондентів, безперечними лідерами в підготовці до Євро-2012 є Донецьк (43% голосів підтримки) і Київ (41%). Харків і Львів, вважають опитані, істотно відстають і набрали відповідно 16% і 8% підтримки респондентів.

Моніторингове дослідження «5 фактів про українців» проводилося з 5 по 15 липня Міжнародним дослідницьким агентством ІФАК Україна. В рамках проекту в містах з населенням 50 тис. і більше методом інтерв`ю було опитано 1,5 тис. респондентів віком від 20 до 60 років. Статистична похибка вибірки становить 3%.