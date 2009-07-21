Основною проблемою на іграх Євро-2009 в Україні стане спека

Тренери футбольних команд вважають, що основною проблемою в Україні на іграх фінального туру Чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 19 років Євро-2009 стане спекотна погода.

Про це вони заявили вчора на прес-конференції в Донецьку. За словами тренера збірної команди Швейцарії Клода РІФА, «кліматичні умови Англії і Швейцарії значно відрізняються від того, що ми маємо тут, тут найголовніша проблема – спека». К.РІФ зазначив, що в Швейцарії в цю пору року зазвичай температура досягає 19-20 градусів тепла, а не так, як у Донецьку вона зараз піднімається практично до 40 градусів. «Тому нашим командам потрібно два-три дні, щоб акліматизуватися. Ми будемо більше готові до другої і третьої гри», - сказав він.

Його повністю підтримав і тренер збірної Англії Брайан ІСТІК: «Ми не можемо на такій спеці показувати кращий динамічний футбол, який ми граємо в Англії, але це колосальний досвід для молоді». Він підкреслив, що вважає нинішній чемпіонат «дуже престижним з огляду на те, що турнір дає в майбутньому для кожного молодого гравця».

У свою чергу, тренер української збірної Юрій КАЛИТВИНЦЕВ підкреслив, що звичка тренуватися у спекотну погоду не дає господарям чемпіонату якихось переваг. «Ми теж люди, і на нас теж жара впливає, всі ми граємо в однакових умовах. Я не бачу тут плюсів і мінусів, усім буде важко», - сказав тренер української команди.

Він погодився з тим, що команда України у цьому фінальному турі чемпіонату Євро-2009 вважається фаворитом, і зазначив, що українські гравці «чудово знають, що вони господарі». Ю.КАЛІТВІНЦЕВ висловив практично упевненість у перемозі своїх підопічних: «Сьогодні я упевнений на 100% у сказаному (у перемозі команди – УНІАН), а завтра - подивимося».

Довідка УНІАН. Фінальна частина Чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 19 років ЕВРО-2009 U-19 відбудеться цього літа в Україні, містами-господарями турніру стануть Донецьк і Маріуполь. Відкриття чемпіонату Євро-2009 намічене на 21 липня 2009 року (на 18.30 на РСК «Олімпійський»), фінальний матч і закриття - на 2 серпня 2009 року.

У фінальній частині турніру візьмуть участь 8 команд, включаючи національну молодіжну збірну України. За результатами жеребкування юнацькі збірні команди України, Словенії, Англії, Швейцарії прийме Донецьк, а Франції, Сербії, Туреччини і Іспанії – Маріуполь.