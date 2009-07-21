Представники польської PL2012 приїхали в Україну

Представники компанії PL2012, яка координує підготовку Польщі до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, розпочали візит в Україну.

Як повідомили УНІАН у PL2012, у ході візиту представники компанії планують відвідати українські міста-організатори чемпіонату та обговорити можливості активізації співпраці у підготовці до Євро-2012.

«У програмі зустрічей у Львові, Донецьку, Харкові та Києві передбачені, зокрема, огляд місць будівництва стадіонів та розмови з генеральними інвесторами в окремих містах», - відзначили у компанії.

У четвер, 23 липня, представники PL2012 планують провести робочу зустріч з питань організації Євро-2012 з представниками Кабінету міністрів України.