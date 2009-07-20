Розклад матчів Євро-2009 (U-19)

14:17, 20 липня 2009
Футбол 2012
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Турнір стартує завтра

Завтра, 21 липня, у Донецьку та Маріуполі стартує фінал чемпіонату Європи 2009 року з футболу серед юнаків Євро-2009 (U-19). Пропонуємо розклад матчів на весь період турніру.

 

Група А (Донецьк)

Україна, Словенія, Англія, Швейцарія.

 

21 липня

Україна − Словенія (РСК «Олімпійський», 19.00)

Англія − Швейцарія («Металург», 17.00)

 

24 липня

Україна − Англія (РСК «Олімпійський», 19.30)

Словенія − Швейцарія («Металург», 17.00)

 

27 липня

Швейцарія − Україна (РСК «Олімпійський», 19.00)

Словенія − Англія («Металург», 19.00)

 

Група B (Маріуполь)

Франція, Сербія, Туреччина, Іспанія

 

21 липня

Франція − Сербія («Західний», 18.00)

Туреччина − Іспанія («Іллічівець», 20.30)

 

24 липня

Франція − Туреччина («Західний», 16.30)

Сербія − Іспанія («Іллічівець», 18.30)

 

27 липня

Іспанія − Франція («Іллічівець», 17.00)

Сербія − Туреччина («Західний», 17.00)

 

Півфінали

 

30 липня

А1 − В2 (Донецьк, РСК «Олімпійський», 16.30 чи 19.00)

В1 − А2 (Маріуполь, «Іллічівець», 16.30 чи 19.00)

 

Фінал

 

2 серпня

Донецьк, РСК «Олімпійський», 16.30

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