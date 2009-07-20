Розклад матчів Євро-2009 (U-19)

Турнір стартує завтра

Завтра, 21 липня, у Донецьку та Маріуполі стартує фінал чемпіонату Європи 2009 року з футболу серед юнаків Євро-2009 (U-19). Пропонуємо розклад матчів на весь період турніру. Група А (Донецьк) Україна, Словенія, Англія, Швейцарія. 21 липня Україна − Словенія (РСК «Олімпійський», 19.00) Англія − Швейцарія («Металург», 17.00) 24 липня Україна − Англія (РСК «Олімпійський», 19.30) Словенія − Швейцарія («Металург», 17.00) 27 липня Швейцарія − Україна (РСК «Олімпійський», 19.00) Словенія − Англія («Металург», 19.00) Група B (Маріуполь) Франція, Сербія, Туреччина, Іспанія 21 липня Франція − Сербія («Західний», 18.00) Туреччина − Іспанія («Іллічівець», 20.30) 24 липня Франція − Туреччина («Західний», 16.30) Сербія − Іспанія («Іллічівець», 18.30) 27 липня Іспанія − Франція («Іллічівець», 17.00) Сербія − Туреччина («Західний», 17.00) Півфінали 30 липня А1 − В2 (Донецьк, РСК «Олімпійський», 16.30 чи 19.00) В1 − А2 (Маріуполь, «Іллічівець», 16.30 чи 19.00) Фінал 2 серпня Донецьк, РСК «Олімпійський», 16.30

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter