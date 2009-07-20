Розклад матчів Євро-2009 (U-19)
Турнір стартує завтра
Завтра, 21 липня, у Донецьку та Маріуполі стартує фінал чемпіонату Європи 2009 року з футболу серед юнаків Євро-2009 (U-19). Пропонуємо розклад матчів на весь період турніру.
Група А (Донецьк)
Україна, Словенія, Англія, Швейцарія.
21 липня
Україна − Словенія (РСК «Олімпійський», 19.00)
Англія − Швейцарія («Металург», 17.00)
24 липня
Україна − Англія (РСК «Олімпійський», 19.30)
Словенія − Швейцарія («Металург», 17.00)
27 липня
Швейцарія − Україна (РСК «Олімпійський», 19.00)
Словенія − Англія («Металург», 19.00)
Група B (Маріуполь)
Франція, Сербія, Туреччина, Іспанія
21 липня
Франція − Сербія («Західний», 18.00)
Туреччина − Іспанія («Іллічівець», 20.30)
24 липня
Франція − Туреччина («Західний», 16.30)
Сербія − Іспанія («Іллічівець», 18.30)
27 липня
Іспанія − Франція («Іллічівець», 17.00)
Сербія − Туреччина («Західний», 17.00)
Півфінали
30 липня
А1 − В2 (Донецьк, РСК «Олімпійський», 16.30 чи 19.00)
В1 − А2 (Маріуполь, «Іллічівець», 16.30 чи 19.00)
Фінал
2 серпня
Донецьк, РСК «Олімпійський», 16.30