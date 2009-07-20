Визначено склад юнацької збірної України на Євро-2009 (U-19)

Головний тренер юнацької збірної України з футболу Юрій КАЛИТВИНЦЕВ визначився зі складом, який відстоюватиме честь країни у фінальному турнірі Євро-2009 (U-19).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу, з 23 футболістів, що перебували в розпорядженні тренерського штабу, 18 потрапили до заявкового списку на чемпіонат.

Так, київське «Динамо» представлено у збірній дев’ятьма гравцями, п’ятеро захищають кольори «Шахтаря», двох гравців делегував дніпропетровський «Дніпро», по одному − донецький «Олімпік» і запорізький «Металург». Десятеро хлопців уже мають досвід виступів у фінальній частині Євро-2007 (U-17).

Склад збірної України: воротарі В.БАЗИЛЕВИЧ («Шахтар») та І.ЛЕВЧЕНКО («Олімпік»), захисники М.БІЛИЙ, Б.БУТКО (обидва − «Шахтар»), С.КРИВЦОВ («Металург»), Д.КУШНІРОВ, С.ЛЮЛЬКА, К.ПЕТРОВ, Т.ПАРЦВАНІЯ (усі − «Динамо»); півзахисники В.ВІЦЕНЕЦЬ, І.ЧАЙКОВСЬКИЙ (обидва − «Шахтар»), Д.ГАРМАШ, С.РИБАЛКА, Д.ЄРЕМЕНКО (усі − «Динамо»), А.КАРНОЗА («Дніпро»); нападники В.КАВЕРІН («Дніпро»), Д.КОРКІШКО, С.ШЕВЧУК (обидва − «Динамо»).

Континентальні першості серед 19-річних УЄФА став проводити, починаючи з сезону 2001/02. Раніше в них брали участь лише 18-річні футболісти. Українська збірна тричі потрапляла до фінальних турнірів цих змагань.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи 2009 року з футболу серед 19-річних (U-19) стартує у вівторок, 21 липня. Вперше в історії його матчі прийматимуть українські міста Донецьк і Маріуполь.

Цього року в турнірі також візьмуть участь збірні Словенії, Англії, Швейцарії, Франції, Сербії, Туреччини та Іспанії. Фінальний матч пройде 2 серпня в Донецьку, на РСК «Олімпійський».