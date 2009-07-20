Польський Сейм не підтримав обмеження зарплат керівників PL2012

Польський Сейм не підтримав запропоновані обмеження зарплат топ-менеджерів державної компанії PL2012, яка координує підготовку Польщі до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, запровадження змін залежало від партнера правлячої у Польщі «Громадянської платформи» - Польської селянської партії (PSL), яка з кінця 2007 входить в урядову коаліцію.

Наприкінці минулого тижня депутати від PSL під час обговорення у комісії Сейму з фізкультури, спорту і туризму підтримали обмеження заробітків топ-менеджерів PSL на фоні незадоволення щодо виділення трьом членам правління компанії премій на суму понад 100 тисяч доларів.

Міністр спорту Мірослав ДЖЕВЕЦЬКИЙ після голосування у комісії заявив про намір подати у відставку у випадку запровадження цих змін.

Пізніше Міністерство спорту поінформувало, що звернулось до членів правління PL2012 з пропозицією відмовитись від премій, передбачених контрактом з ними, через світову економічну кризу.

Топ-менеджери погодились на цю пропозицію, а партія PSL заявила, що це стало підставою для відмови підтримати зміни, які мали обмежити заробітки керівників PL2012.

Завдяки цьому топ-менеджери зможуть далі заробляти близько 10 тисяч доларів, а не 6 тисяч доларів у випадку запровадження змін.

Наглядова рада PL2012, коментуючи ситуацію, повідомила, що премії були визначені ще на початку 2008 року, до кризи.