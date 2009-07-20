Томенко: влада має відреагувати на зловживання при реконструкції НСК

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що звіт Тимчасової слідчої комісії ВР з перевірки дотримання законодавства України при проведенні реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський" має змусити керівництво країни адекватніше відреагувати на ситуацію, що складається навколо будівництва НСК “Олімпійський”.

Про це він заявив сьогодні, повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Він нагадав, що 19 травня цього року парламент прийняв постанову "Про створення Тимчасової слідчої комісії з перевірки дотримання законодавства України при проведенні реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський". При цьому ТСК уже підготувала свій звіт, що був затверджений членами комісії одноголосно та зареєструвала відповідну постанову 8 липня 2009 року.

М.ТОМЕНКО зауважив, що спроби команди, що займається реконструкцією стадіону, через ЗМІ та шляхом проведення прес-конференцій, пояснити, що все у цьому напрямку гаразд, погано можуть закінчитися для проведення Євро-2012 в Україні.

Заступник голови ВР нагадав, що раніше уряд не підтримав пропозицію Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту щодо збільшення на 1 млрд.грн. коштів для реконструкції стадіону, оскільки вона не була обґрунтована.

За словами М.ТОМЕНКА, ТСК фактично підтвердила «тіньовий» і корупційний характер прийняття рішень, що стосуються реконструкції НСК “Олімпійський” .

“Несподіванкою стало те, що за останній період не відбулося жодного засідання наглядової ради НСК «Олімпійський». Виникає питання, хто тоді визначає стратегію и контролює цю роботу”, - сказав він.

Заступник голови ВР також додав, що парламентська Тимчасова слідча комісія встановила факти організаційних і фінансових зловживань, які підтверджені документально.

Найбільш цинічним, на переконання М.ТОМЕНКА, є той факт, що 19 грудня 2008 року була підписна додаткова угода, яка передбачала проведення й освоєння робіт до 25 грудня 2008 року. “Серед успішного освоєння коштів - підготовка робочого проекту “Туалет №1” вартістю 262 тис. 200 євро, підготовка робочого проекту “Артезіанська свердловина” понад 393 тис. євро”, - додав віце-спікер.

На його переконання, якщо у справі реконструкції НСК “Олімпійський” чиновники не змогли забезпечити прозорий механізм ухвалення рішень, то уряд має має вивчити це питання за участю членів ТСК, до якої входять представники усіх фракцій, та ухвалити адекватні рішення.

“Складається враження, що функціонери, які другий рік поспіль займаються реконструкцією, сформували власне розуміння, що таке футбольний патріотизм. Для них “футбольний патріотизм” – це теоретично Україна, а практично виключно гроші. Треба зупинити таких “патріотів” і не допустити непередбачувані наслідки”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки дотримання законодавства України при проведенні реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський" Равіль САФІУЛЛІН заявив про зловживання службовим становищем віце-прем`єр-міністра Івана ВАСЮНИКА, міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Ю.ПАВЛЕНКА і в.о. генерального директора НСК «Олімпійський» Дмитра ЧЕРНЯВСЬКОГО при проведенні реконструкції НСК. За його словами, Наглядова рада НСК «Олімпійська», очолювана І.ВАСЮНИКОМ, жодного разу не зібралася для вирішення питань, пов`язаних з реконструкцією. Натомість робота Наглядової ради підміняється Міжвідомчою робочою групою, статус якої досить сумнівний.

Крім того, комісія вважає незаконними дії в.о. гендиректора НСК «Олімпійський» Д.ЧЕРНЯВСЬКОГО щодо перереєстрації статутних документів, призначенню членів тендерного комітету без відповідних сертифікатів. При здійсненні валютних операцій було допущено зловживання з конвертації валюти і безкоштовному користуванню державними коштами комерційним банком, що завдало збитків на суму 4,4 млн. грн.

При цьому, ЮПАВЛЕНКО заявив, що звіт ТСК не відповідає дійсності.