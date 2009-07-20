ФФУ просить вплинути на Сафіулліна і припинити безпідставну критику

Федерація футболу України просить голову Комітету Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Павла КОСТЕНКА вплинути на свого заступника, народного депутата Равіля САФІУЛЛІНА з метою припинити його безпідставну критику процесу підготовки до Євро-2012.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН зверненні прес-служби ФФУ до голови парламентського Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

В інтерв’ю газеті «Сегодня» від 13 і 17 липня, йдеться у зверненні, народний депутат Р.САФІУЛЛІН «дозволив собі образливі і такі, що підривають ділову репутацію Федерації футболу України, висловлювання». Зокрема, зазначає прес-служба ФФУ, Р.САФІУЛЛІН свідомо розповсюдив недостовірну інформацію стосовно нібито причетності представників ФФУ, які входять до складу Міжвідомчої робочої групи з питань реконструкції НСК «Олімпійський», до безконтрольного використання державних коштів.

У Федерації футболу заявляють, що Р.САФІУЛЛІН навмисно перекручує факти, дискредитуючи ФФУ, та “кидає тінь” на парламентський Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму, оскільки офіційно є заступником його голови. “Бездоказові, неприховано ангажовані одкровення Р.САФІУЛЛІНА не витримують критики і виходять за межі здорового глузду. А деякі висновки, як голови тимчасової слідчої комісії, взагалі є відвертою брехнею”, - зазначають у прес-службі федерації.

“З метою очищення інформаційного поля навколо теми Євро-2012 від непрофесійних, некваліфікованих і заполітизованих оціночних суджень офіційних осіб, серед яких є окремі народні депутати, просимо Вас вжити відповідних профілактичних заходів стосовно Вашого заступника. Адже деструктивний вплив Р.САФІУЛЛІНА на мас-медійне супроводження процесу підготовки до турніру завдає непоправної шкоди іміджу приймаючої країни в очах УЄФА і світової спільноти”, - йдеться у зверненні ФФУ до П.КОСТЕНКА.

Як повідомлялося, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки дотримання законодавства при проведенні реконструкції НСК "Олімпійський" Р.САФІУЛЛІН заявив, що комісія виявила велику кількість зловживань у ході підготовки стадіону до Євро-2012.

“Наглядова рада, яка контролює, куди йдуть виділені державою кошти, підмінена якоюсь «міжвідомчою групою», що складається в основному з членів Федерації футболу і представників генпідрядника. Колишній генпідрядник рік тому гарантував, що до липня 2010 року і за 1,5 млрд. грн. стадіон буде побудований. Тепер Мінсім’ї підписало договір, за яким тільки в липні 2010 року з`явиться проектна документація. А остаточна вартість стадіону до цих пір невідома, хоча Кабмін її збільшив до 2,114 млрд. грн. Йде відверта крадіжка грошей”, - сказав Р.САФІУЛЛІН в інтерв’ю газеті «Сегодня» від 13 липня.