Міністр спорту Польщі подасть у відставку...

Міністр спорту Польщі Мірослав ДЖЕВЕЦЬКИЙ заявив про намір подати у відставку у разі зменшення зарплат керівників компанії PL 2012, яка координує підготовку до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

За даними газети Rzeczpospolita, М.ДЖЕВЕЦЬКИЙ озвучив свій намір після того, як комісія польського Сейму з фізичної культури, спорту і туризму схвалила законодавчі зміни, згідно з якими топ-менеджери PL 2012 не можуть заробляти більше, ніж особи на аналогічних посадах державних підприємств.

Газета відзначає, що депутати звернули увагу на проблему зарплат топ-менеджерів PL 2012 після того, як члени правління компанії призначили собі премію за минулий рік в розмірі близько 35 тис. дол. кожному. До складу правління входять троє осіб.

Зміни, ухвалені профільною комісією, має затвердити Сейм. За неофіційними даними, М.ДЖЕВЕЦЬКИЙ веде переговори з представниками Польської селянської партії (PSL), депутати якої підтримали зміни під час голосування у комісії, аби вони відмовились від їхнього затвердження.

PSL входить в урядову коаліцію з «Громадянською платформою».