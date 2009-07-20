ВР підтримала позику в $400 млн. на реконструкцію дороги Київ – Харків

На пленарному засіданні Верховної Ради України 16 липня відбулося голосування за законопроект «Про ратифікацію Угоди про позику (Проект поліпшення автомобільних доріг і безпеки руху) між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку», який передбачає кредитування у розмірі 400 млн. дол. на реконструкцію автодороги Київ – Харків - Довжанський.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України, законопроект підтримали 411 народних обранців.

Як зазначають у міністерстві, на даний час продовжуються внутрішньодержавні процедури, передбачені чинним законодавством України для завершення реалізації угоди про позику.

Проект стосується приведення до європейського рівня автомобільної дороги М-03 Київ – Харків - Довжанський на ділянці від м. Бориспіль до м. Лубни. Ця дорога є однією з найважливіших магістральних доріг України, яка співпадає з міжнародним транспортним коридором Європа-Азія, а також входить у перелік об`єктів, які готуються до проведення в Україні Чемпіонату Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, «Укравтодор» розраховує завершити реконструкцію дороги «Бориспіль - Лубни» за проектом з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (або Світовим банком) до 2012 року. Будівництво вестиметься на 4-х ділянках даної дороги.

Довідка УНІАН. 21 квітня ц.р. «Укравтодор» підписав зі Світовим банком угоду про виділення 400 млн. дол. кредиту для ремонту 120 км 130-кілометрової дороги «Бориспіль – Лубни».

Кредит наданий на 30 років зі ставкою LIBOR + змінний спред. З 400 млн. дол. 298,5 млн. дол. буде призначено для капітального ремонту дороги, 100 млн. дол. – для поліпшення стану аварійно-небезпечних ділянок дорогі, 1,5 млн. дол. – на розвиток кадрового і інституційного потенціалу.