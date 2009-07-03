ФФУ затвердила стадіон на матч за Суперкубок України

Футбольний матч між чемпіоном країни командою «Динамо» (Київ) і володарем Кубка України «Ворсклою» (Полтава) за «Інтер Суперкубок України» 11 липня відбудеться в Сумах на стадіоні «Ювілейний».

Про це УНІАН повідомив керівник Сумської обласної Федерації футболу Микола ЖЕЛЄЗНИЙ.

За його словами, 1 липня інспекційна комісія Федерації футболу України повторно перевірила стадіон «Ювілейний» і залишилася задоволеною змінами, на яких наполягала ФФУ, а також станом газону на полі. Свої висновки комісія виклала в звіті, який було направлено до ФФУ. На підставі цього звіту й було ухвалено остаточне рішення про проведення матчу в Сумах.

«Перший віце-президент і виконавчий директор Федерації футболу України Олександр БАНДУРКО у четвер близько 18 години вечора підписав рішення про те, що матч відбудеться все-таки в Сумах. Початок поєдинку - о 20.45», - сказав Н.ЖЕЛЄЗНИЙ.

За попередньою інформацією, вартість квитків становитиме від 40 до 200 грн. Стадіон «Ювілейний» може вмістити 25 тис. 800 глядачів.

Як повідомлялося, 12 червня дирекція Прем`єра-ліги визначила «Ювілейний» місцем проведення зустрічі за Суперкубок України. Проте керівництво «Динамо» висловило незгоду з таким рішенням, мотивуючи це тим, що поле на «Ювілейному» не відповідає стандартам матчу рівня команд-учасниць Ліги чемпіонів і Ліги Європи УЄФА.