«Динамо» продало Бангура за 11 мільйонів євро

11:06, 03 липня 2009
Футбол 2012
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Нападник їде до Франції

Нападник Ісмаель Бангура після двох сезонів виступів за «Динамо» перейшов у французький «Ренн». Сума трансферу склала 11 мільйонів євро. Повідомляється, що форвард підписав з «Ренном» контракт на чотири роки.

 

 

Football.ua

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