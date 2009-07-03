Україна зберегла за собою 19 місце у рейтингу ФІФА
10:01, 03 липня 2009Футбол 2012
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Лідером стала Бразилія
Напередодні ФІФА оприлюднив оновлений рейтинг-лист національних футбольних команд, згідно з яким Україна зберегла за собою 19-ту сходинку.
Про це УНІАН повідомили в Федерації футболу України.
Лідером рейтингу цього місяця є Бразилія, яка перемогла нещодавно на Кубку Конфедерацій. Востаннє футбольна збірна цієї країни перебувала на чільному рядку в серпні 2007 року.
Щодо суперників України у відборі до Чемпіонату світу-2010, то Англія з шостої позиції опустилася на сьому, Хорватія − з восьмої на десяту, а Казахстан − із 132-ї на 133-у. Білоруси піднялися на сім місць і наразі 74-і, Андорра і далі 196-а.
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