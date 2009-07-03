На будівництво аеродрому в Донецьку ще потрібно 2,268 млрд.

На даний час на будівництво аеродрому в місті Донецьк ще потрібно 2 млрд. 268 млрд. грн.

Про це сказав голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК на нараді з питань підготовки і розгляду презентаційних матеріалів до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року, повідомляє прес-служба Донецької облради.

За словами глави облради, всього на реконструкцію аеродрому в Донецьку «необхідно 3 млрд. 378 млн. грн., з них 850 млн. вже вкладено (на будівництво нової штучної злітно-посадочної смуги – УНІАН), ще потрібно 2 млрд. 268 млн. грн., з яких 200 млн. грн. ми вкладаємо свої».

А.БЛИЗНЮК підкреслив, що на сьогодні «є принципова згода держави фінансувати будівництво таких об`єктів, як злітно-посадочна смуга, перони для літаків і аеровокзальний комплекс з державного бюджету».

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Донецьк» є одним із стратегічних об`єктів базової інфраструктури для забезпечення проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Існуючий аеропорт має одну штучну злітно-посадочну смугу протяжністю 2500 м і шириною 48 м., збудовану в 1975 році.

За даними експертів УЕФА, Донецькому аеропорту необхідно буде приймати до 31 тис. осіб на добу в період проведення матчів, що передбачає прийняття до 250 літаків на добу. Це істотно перевищує можливості наявної злітно-посадочної смуги. У зв`язку з цим і було ухвалено рішення про будівництво нової ЗПС в Донецьку.

Також програмою підготовки до Євро-2012 заплановано будівництво в Донецьку аеровокзального комплексу, оскільки у нинішнього немає необхідної пропускної спроможності пасажирів.