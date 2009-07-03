Китай надасть Україні 25 млн. юанів на безвідплатній основі

Уряд Китаю надасть уряду України 25 млн. юанів (приблизно 3,68 млн. дол. – УНІАН) на безвідплатній основі для реалізації спільних інфраструктурних проектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО повідомив заступник голови Всекитайського комітету Народної політичної ради Китаю ВАН Ган.

«Китайський уряд ухвалив рішення надати українському уряду безвідплатну допомогу у розмірі 25 млн. юанів. Ці кошти могли б бути використані для реалізації узгоджених між двома сторонами техніко-економічних проектів», - сказав ВАН Ган.

За його словами, Україна і Китай мають збільшити в структурі торгівлі частку продукції з високою доданою вартістю. Зокрема, зазначив він, йдеться про продукцію, виготовлену на основі високих технологій, військову техніку та авіакосмічне обладнання.

ВАН Ган також вважає, що сторони мають активізувати співпрацю у сфері будівництва і реалізації інфраструктурних проектів, зокрема в рамках підготовки України до проведення в 2012 році чемпіонату Європи з футболу.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО подякувала китайському уряду за надання безвідплатної фінансової допомоги. «Україна, не зважаючи на те, що в світі існує криза, здійснює значну кількість інфраструктурних проектів, і ми готові їх виконувати із залученням інвестицій китайських компаній», - сказала вона.

Український прем`єр-міністр вважає, що Україна може стати для Китаю «опорною державою в Європі», що підвищить ефект двосторонньої співпраці. На думку Ю.ТИМОШЕНКО, сторони можуть активізувати співпрацю у сфері реалізації спільних проектів з розвитку портів, енергетики і сільського господарства.

Планується, що сьогодні за наслідками переговорів сторони підпишуть міжурядову Угоду про надання уряду України безвідплатної допомоги.