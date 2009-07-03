Пасаж на Хрещатику відреставрують до Євро-2012

Наступного року планують розпочати роботи з реставрації Пасажу на Хрещатику в столиці.

Про це повідомляє “Радіо “Київ” з посиланням на радника Київського міського голови Ігоря ДОБРУЦЬКОГО.

Пам`ятці архітектури не лише нададуть кращого вигляду, але й поновлять каналізації та електромережі. Також з прохідної частини Пасажу повністю приберуть парковку. Надалі це буде виключно пішохідна зона.

«Маємо проект, який був затверджений містобудівною радою, переглядаємо кошторис і відшукуємо кошти. Або це мають бути кошти інвесторів на взаємовигідних умовах, або це мають бути кошти з міського бюджету. Єдина умова - потрібно все зробити до Євро-2012”, - сказав І.ДОБРУЦЬКИЙ.

За його словами, йдеться мова виключно про фасади, вікна, ліпнину, все, що стосується збереження автентичного стану Пасажу, який був у 50-60-х роках.