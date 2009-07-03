У Харкові презентували перший путівник англійською мовою

У Харкові відбулася презентація першого путівника по місту англійською мовою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, створення цього путівника є пілотним проектом, що реалізується в рамках підготовки міста до чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

За словами директора Департаменту міжнародних відносин Харківської міськради Віктора РУДЯ, мета проекту - створити довідковий посібник, який міг би задовольнити всі інформаційні потреби іноземних гостей, що прибувають до Харкова. Він має дозволити іноземцю відчувати себе комфортно у всіх міських сферах - інформаційній, сфері обслуговування, сфері взаємодії з офіційними та неофіційними органами тощо.

В роботі над путівником видавці враховували досвід видання літератури про Харків, у тому числі і російською мовою. Однак новий путівник не є просто перекладом раніше виданих подібних посібників на англійську мову. Його намагалися зробити не для харків`ян, які читають англійською, а для іноземців, котрі звикли отримувати інформацію в певній формі, що відрізняється від звичної українцям. Тому автори проекту адаптували систему подачі інформації до тих стандартів, до яких звикли іноземці.

При створенні путівника був врахований досвід зарубіжних міст-партнерів Харкова, кожне з яких є туристичним центром. Робота над виданням тривала приблизно півроку. Перший наклад - близько 1,5 тис. екземплярів. Його планується розповсюдити серед ЗМІ, розіслати в дипломатичні представництва і консульські установи, презентувати офіційним делегаціям і гостям міста. Також путівник буде реалізовуватись і в роздріб. Орієнтовна ціна – 60-70 грн.