Китайська корпорація допоможе Києву захистити метро від терористів

Китайська корпорація «СІТІС Group» запропонувала свої послуги щодо оснащення метрополітену Києва та всього міста охоронними системами для попередження тероризму до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адмінітсрації, відповідна пропозиція була висловлена сьогодні під час зустрічі представників столичної мерії з китайською делегацією.

В прес-службі зауважили, що “СІТІС Group” є основним інвестиційним підрозділом Уряду КНР та має рівень Міністерства. Вже сьогодні представники компанії планують зустрітися з керівництвом столичної підземки та розглянути вимоги тендера і подати відповідні заявки на участь.

«Від темпу фінансування залежить термін роботи. Певна справа, що криза спричинила уповільнення графіку виконання будівельних робіт на нових станціях метрополітену. Тому ми із задоволенням розглянемо експортне кредитування транспортної галузі, яке нам запропонувала китайська корпорація «СІТІС», – сказала начальник Головного управління економіки та інвестицій КМДА Марина ЛУКАШИНА.

В КМДА нагадали, що у Київському метрополітені практично завершені роботи на трьох нових станціях у напрямку Теремків. У даний час розробляється проект двох станцій в напрямку масиву Троєщина.