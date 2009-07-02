«Укрдержбудекспертиза» затвердила проект реконструкції аеродрому харківського аеропорту

ДП «Укрдержбудекспертиза» затвердило проект реконструкції аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту «Харків». Про це УНІАН повідомила прес-служба групи DCH, до якої входить компанія New Systems AM - оператор реконструкції аеродрому.

Згідно із затвердженим проектом, загальна площа забудови становить 115,25 тис. кв. м; вартість будівництва - 727,4 млн. грн., зокрема будівельно-монтажні роботи – 474,9 млн. грн., устаткування – 98,7 млн. грн., інші витрати – 15,4 млн. грн.

Водночас у повідомленні наголошується, що, згідно з останньою редакцією Державної програми підготовки до Євро-2012, затвердженої урядом, на реконструкцію аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту «Харків» виділено бюджетних асигнувань на 14 млн. грн. менше, ніж сума, визначена ДП «Укрдержбудекспертиза».

Як відзначають у компанії DCH, наступним етапом підготовки до реалізації проекту є затвердження титулу забудови й проекту реконструкції аеродромного комплексу розпорядженням Кабінету Міністрів України. Потім необхідно провести узгодження з Міністерством економіки процедур вибору генерального підрядника проекту, а також укласти з підрядником договір генерального підряду. Згідно з графіком підготовки Харкова до Євро-2012, роботи з реконструкції злітно-посадочної смуги Міжнародного аеропорту «Харків» повинні розпочатися в липні, проте станом на 1 липня 2009 р. титул не затверджений і необхідне бюджетне фінансування ще не надійшло, наголошують у DCH.

Згідно з висновкам «Укрдержбудекспертизи», тривалість робіт з реконструкції аеродрому повинна становити близько 26 місяців. Під реконструкцією аеродромної частини мається на увазі реконструкція злітно-посадочної смуги (з подовженням її з 2220 м до 2470 м) і перонів. Реалізація проекту дасть змогу аеропорту приймати повітряні судна типу Airbus A-320 і Boeing B-737. Фінансування реконструкції має здійснюватися за рахунок Державного бюджету. Після її завершення об`єкт перейде з комунальної власності в державну.