Відіч має намір зберігати вірність МЮ, незважаючи на протести дружини
Відмовив привабливій пропозиції
|Неманья Відіч
До речі, закінчується він лише через три роки, тому поки що серу Алексу не варто турбуватися про центр захисту своєї команди. А пропозиції по Відічу вистачає. Мілан, Реал (куди ж без нього) і Барселона недвозначно натякали про бажання бачити серба у своїх лавах, проте Відіч твердо вирішив залишитися, за що одержав серйозну надбавку до зарплатні.
"Моя дружина Анна незадоволена життям у Манчестері, але я не збираюся через це залишати МЮ, оскільки відчуваю себе абсолютно щасливим в цій команді", - сказав Відіч.
"Я одержав пропозиції від Мілана, Барселони і Реала. Особливо наполегливою була Барселона, пропонуючи 30 мільйонів фунтів, проте, розсудивши з сером Алексом, ми відмовили цій привабливій пропозиції".
"І останнє - мене не хвилює, що я не одержую стільки ж скільки Фердінанд або Руні. Це для мене не головне", - резюмував Відіч.