Відіч має намір зберігати вірність МЮ, незважаючи на протести дружини

Один з кращих захисників Європи Неманья Відіч не зважаючи на протести дружини має намір зберігати вірність МЮ принаймні до закінчення терміну дії контракту.

До речі, закінчується він лише через три роки, тому поки що серу Алексу не варто турбуватися про центр захисту своєї команди. А пропозиції по Відічу вистачає. Мілан, Реал (куди ж без нього) і Барселона недвозначно натякали про бажання бачити серба у своїх лавах, проте Відіч твердо вирішив залишитися, за що одержав серйозну надбавку до зарплатні.

"Моя дружина Анна незадоволена життям у Манчестері, але я не збираюся через це залишати МЮ, оскільки відчуваю себе абсолютно щасливим в цій команді", - сказав Відіч.

"Я одержав пропозиції від Мілана, Барселони і Реала. Особливо наполегливою була Барселона, пропонуючи 30 мільйонів фунтів, проте, розсудивши з сером Алексом, ми відмовили цій привабливій пропозиції".

"І останнє - мене не хвилює, що я не одержую стільки ж скільки Фердінанд або Руні. Це для мене не головне", - резюмував Відіч.

Football.ua