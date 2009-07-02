Прем`єр-ліга отримала президента

Віталія ДАНІЛОВА обрали президентом Об’єднання професіональних футбольних клубів України “Прем’єр-ліга”.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Прем’єр-ліги Андрій ПАЛАЄВ, сьогодні у Києві відбулося засідання представників українських футбольних клубів. Усі 11 учасників засідання, зокрема, представники “Ворскли”, “Закарпаття”, “Зорі”, “Іллічівця”, “Карпат”, “Металурга” (Донецьк), “Металурга” (Запоріжжя), “Оболоні”, “Таврії”, “Шахтаря” та “Чорноморця”, підтримали кандидатуру А.ДАНІЛОВА на пост президента Прем’єр-ліги.

При цьому жодного голосу не було віддано за колишнього виконавчого директора голландського футбольного клубу “Феєнорд” Кріса ВЕРТСА, а інший претендент Вадим РАБИНОВИЧ зняв свою кандидатуру.

Водночас, як повідомив А.ПАЛАЄВ, представники футбольних клубів “Арсенал”, “Динамо”, “Дніпро”, “Кривбас” та “Металіст” не з`явилися на вибори президента УПЛ.