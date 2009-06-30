Литвин: вкрай важливо відродити дворовий футбол

Цими вихідними на спортивному майданчику ДЮСШ № 4 міста Рівне відбувся футбольний матч між збірною Здолбунівського району, яка стала переможцем обласної спартакіади на приз Народної партії, та командою Володимира ЛИТВИНА.

Як повідомляє прес-служба ВР, голова Верховної Ради України, який ініціював цю зустріч, привіз із собою гравців, з якими, за його словами, два рази на тиждень грає у футбол в Києві. Цього разу у команди В.ЛИТВИНА була гра на виїзді в Рівному, в якій вона виграла з рахунком 6:5. «Суперник виявився сильним, - признався після завершення матчу В.ЛИТВИН. - Хлопці надзвичайно рухливі, насамперед, завдяки молодості. Разом з тим, вважаю, що результат по грі. Хоча я хотів би, щоб була нічия, це було б справедливо. Але головне це було свято».

Відповідаючи на запитання, чи є для нього подібні заходи підтримкою власної спортивної форми, чи слугують прикладом для інших, В.ЛИТВИН зазначив: «Згідно із статистикою, з 10 людей, які призиваються в українську армію, 7 не можуть підтягнутися на перекладині жодного разу. Я буду щасливий, якщо, побачивши нашу сьогоднішню гру, хоча б декілька юнаків зрозуміють про здоров’я треба дбати з молодих літ. В середині життя або на схилі років це буде як знахідка».

«Я дуже вдячний тим людям, які живуть професійним футболом, є подвижниками в цій царині, вкладають в неї величезні гроші. Разом з тим ми підійшли до тієї межі, коли український футбол треба переводити в нову якість залучати до нього якомога більше наших молодих людей. Щоб під час перемог в нас було відчуття справжнього патріотизму”, - зазначив голова ВР і додав, “бо коли я вітав у Верховній Раді команду «Шахтаря», сказав, що його гравці продемонстрували інтернаціональний патріотизм”.

Ось чому, на переконання В.ЛИТВИНА, “вкрай важливо зробити все, щоб відродити дворовий футбол, активізувати цей рух у школах, селах, містечках, районах, відбудувати спортивні майданчики та стадіони”. По-перше, за його словами, “це буде дієвим засобом розповсюдження здорового способу життя, а, по-друге, дасть можливість з’явитися підліску, за рахунок якого будуть поповнюватися наші вітчизняні команди”.