Україна і Кіпр підписали угоду про співпрацю в галузі культури і туризму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури і туризму, угоду підписав міністр культури і туризму України Василь ВОВКУН під час візиту до Республіки Кіпр.

Також планується, що міністр проведе зустріч з президентом Кіпру Дімітросом ХРІСТОФІАСОМ. Як очікується, ця зустріч сприятиме посиленню дружніх зв’язків між Україною та Кіпром в галузі туризму та культури.

«За останніх 5 років українсько-кіпрських відносин вперше будуть підписані міжнародні угоди такого рівня між Україною та Республікою Кіпр. Вони сприятимуть посиленню євроінтеграційних процесів України в галузі культури, а також більш якісній підготовці нашої туристичної інфраструктури до Євро-2012», - сказав міністр.

Відповідно до статей підписаної угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Кіпр про співробітництво у сфері культури Україна та Кіпр заохочуватимуть та сприятимуть співробітництву у всіх сферах культури, літератури та мистецтва, зокрема, сприятимуть створенню на території своєї держави культурних та інформаційних центрів для вивчення іноземної мови та культури, сприятимуть обміну у галузях сценічної діяльності і драматичного, оперного та балетного мистецтв, музики, цирку. Україна та Кіпр, згідно з угодою, підтримуватимуть на взаємних засадах проведення виставок образотворчого мистецтва, виступів художніх колективів і окремих виконавців, їх участь у міжнародних фестивалях і конкурсах, що проводяться в обох держав, а також заохочуватимуть співробітництво між архівними установами обох держав, що здійснюватиметься шляхом обміну фаховою архівною літературою та іншими виданнями, копіями документів. Також передбачається заохочення співробітництва в галузі кінематографії шляхом обміну кінофільмами, в тому числі проведення «Тижнів кіно» та спільного кіновиробництва. Заплановано обмін студентами в різних галузях мистецтва з метою підвищення кваліфікації.

Відповідно до статей підписаної угоди між урядами України і Кіпру обидві держави сприятимуть зміцненню та розвитку зв’язків у галузі туризму, зокрема, сприятимуть відкриттю на території своєї держави офіційних туристичних представництв, сприятимуть розвитку різних видів і форм туризму, в тому числі культурно-пізнавального, ділового, навчального, оздоровчого, сільського, екологічного, конгресного (відвідання туристичних виставок, ярмарків, семінарів тощо), молодіжного, групового та індивідуального туризму. Передбачено також сприяння спрощенню формальностей, пов’язаних з туристичними пересуваннями між двома країнами.