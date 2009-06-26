Туристичний ефект Євро-2012 може виявитися незначним

Від Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 очікують зростання в’їзного туризму в Україну. Проте досвід проведення олімпіад свідчить, що такі надії можуть виявитися оманливими, пише тижневик «Коментарі».

Відповідно до звіту, підготовленого 2006 року Європейською асоціацією туроператорів (ETOA), у країнах, що приймали Олімпійські ігри, за рік до події і після неї спостерігалося зниження потоку туристів. «Олімпійський ефект», як його назвала ETOA, відзначали в Сеулі (1988), Барселоні (1992), Атланті (1996), Сіднеї (2000). Том ДЖЕНКІНС, виконавчий директор ETOA пояснює цей феномен так: «Гості Олімпіади не є великими споживачами екскурсій, а також завзятими відвідувачами музеїв, історичних пам’яток й інших класичних принад для мандрівників. У свою чергу Олімпіада відлякує звичайних туристів: вони розуміють, що у місті буде повно людей, воно буде перевантаженим і дуже дорогим».

Тим часом уряд докладає зусиль щодо просування Києва, Харкова, Львова та Донецька, де відбудеться фінальна частина Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, як туристичних об’єктів. До 2012 року в цих містах відкриють 60 туристично-інформаційних центрів, у яких можна буде довідатися про місцеві визначні пам’ятки, замовити екскурсію, орендувати машину й т.д. «Вони створюються адресно, під чемпіонат, але ми розраховуємо, що вони працюватимуть і після нього», - повідомив тижневику перший заступник міністра культури і туризму України Владислав КОРНІЄНКО.

Крім того, місцеві органи влади розробляють спеціальні туристичні маршрути для гостей чемпіонату. «У нас давно створені й діють понад 50 туристичних маршрутів. З них для Євро-2012 ми обрали десять найцікавіших для гостей. Це Свято-Успенська Святогірська лавра, заповідник «Великоанадольський ліс», ботанічний заповідник «Хомутівський степ», соляні шахти, Артемівський завод шампанських вин, Музей народної архітектури в селі Прелесне й, звісно, міста Донецьк і Маріуполь. У нас є такі унікальні місця! Але навіть місцеві жителі не завжди знають про них», - розповіла Тамара КОБЗЕНКО, завідувач сектору з питань туризму й курортів управління культури й туризму Донецької обласної держадміністрації.

Як стверджують туристичні компанії, ці маршрути мають цінність і для них. «Ці маршрути для нас є реєстром діючих історико-культурних об’єктів, які готові до приїзду іноземних гостей. Це значить, що там на місці є відповідальні люди, є телефони, є перекладачі, досвідчені екскурсоводи, можна отримати інформацію іноземною мовою. Тобто туристична компанія може спокійно везти туди клієнта, - пояснює Олена ШАПОВАЛОВА, віце-президент Асоціації лідерів турбізнесу України (АЛТУ). - Прокладання власного маршруту забирає в компанії час і кошти. Адже перш ніж возити туристів, треба відправити маршрутом менеджера, щоб він усе оглянув, зав’язав необхідні контакти. На розробку одного маршруту, його правильне планування, логістику, може піти до місяця. Коштує це майже 5 тис. грн.».