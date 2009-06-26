Черновецький скаржиться, що столиці не вистачає коштів на дороги

Проведення футбольної першості Євро-2012 може опинитися під загрозою через брак фінансування інфраструктурних проектів Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ під час наради з питань підготовки Києва до Євро-2012 за участю Президента України.

«Євро-2012 може бути під загрозою, якщо фінансування транспортної інфраструктури міста Києва залишиться у тому ж стані, як сьогодні. А тому що з бюджету Києва до держбюджету було вилучено 7,5 млрд. грн. – приблизно половина усіх грошей, які були у нас минулого року. Це катастрофа», – сказав він.

Мер Києва зазначив, що фінансування об`єктів дорожньої інфраструктури «перебуває практично на нулі».

Йдеться про Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, транспортну розв`язку на Московській площі, Червоноармійську лінію метрополітену, а також другу нитку головного каналізаційного колектора, без завершення будівництва якого неможливе уведення в експлуатацію НСК «Олімпійський».

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, на фінансування цих об`єктів у 2009 році необхідно 1 млрд. 130 млн. грн.

Мер Києва пропонує вирішити питання фінансування інфраструктурних проектів за рахунок зменшення цього року об`єму вилучення коштів із місцевого бюджету до державного.