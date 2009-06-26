У Донецьку кажуть, що уряд дає малувато грошей на дороги

У Донецькій області із майже 3 млрд. грн., необхідних для будівництва доріг у рамках підготовки до футбольної першості Євро-2012, із Держбюджету наразі виділено тільки 11 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції заступник голови Донецької обласної держадміністрації Юрій ХИВРИЧ.

Він повідомив, що держпрограмою підготовки до Євро-2012 передбачене будівництво трьох доріг – це об`їзна дорога в обхід Донецька («Знам’янка – Луганськ – Ізваріно»), Ясиноватська розв`язка і дорога від межі Дніпропетровської області до міста Донецька.

За словами Ю. ХИВРИЧА, для будівництва цих трьох об`єктів потрібно близько 3 млрд. грн., значна частина з них – близько 2 млрд. грн. необхідна для будівництва дороги «Знам’янка – Луганськ – Ізваріно», завдовжки 86 км. «Ось ці три об`єкти закладені в Програмі Євро-2012, з них пообіцяли фінансувати тільки об`їзну. Цього року мають дати на будівництво об`їзної близько 600 млн. грн., але запланували 186 млн. грн., з них ми наразі отримали лише 11 млн. грн», – сказав заступник голови ОДА.

Він також зазначив, що із 86 км дороги «Знам’янка – Луганськ – Ізваріно» побудовано 3,7 км і на 12 км проведені підготовчі роботи. «Цього року 12 км планували закінчити, але сьогодні практично Стабілізаційний фонд не фінансується», – сказав Ю. ХИВРИЧ.

«Сьогодні ще не пізно встигнути виконати роботи за програмою підготовки до Євро-2012, лиш потрібні гроші», – додав він.