Київ до 7 липня має вирішити питання з розміщенням гостей ЧЄ-12

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ до 7 липня цього року вирішити питання з розміщенням гостей на час проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у ході наради з підготовки Києва до Євро-2012.

«До 7 липня як по немережевих, так і по мережевих готелях ви повинні поставити крапку й за два тижні до закінчення терміну (до 31 серпня – УНІАН) поінформувати УЄФА», – сказав В.ЮЩЕНКО.

У свою чергу, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ поінформував, що договори на розміщення не укладено з 8 пяти- та чотиризірковими готелями, зокрема, «Хаятт», «Опера», «Редісон», «Президент-отель», «Рів`єра», «Дніпро», «Україна» і «Кооператор».

За словами Л.Черновецького, власники готелів хочуть укладати договори з УЄФА безпосередньо, «а з нами спілкуються з позиції сили». Він хотів би, щоб В.ЮЩЕНКО взяв участь у зустрічі, яка 7 липня відбудеться з представниками компанії «ТУІ Тревел» – туристичним оператором із розселення гостей, визначеним УЄФА.

Як додав заступник київського міського голови Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, на сьогоднішній день підписано ще 14 договорів на розміщення, за винятком готелю «Кооператор».

За даними мера Києва, на сьогодні в Києві існує 128 готелів на понад 9 тис. номерів, додатково планується побудувати 35 чотири- і п`ятизіркових готелів на 7,5 тис. номерів.

У 2008 році було побудовано два чотиризіркових готелі на 60 номерів і два тризіркові готелі на 90 номерів. На сьогодні будується 18 готелів на 3 тисячі номерів.

Очікується, що в 2009 році в Києві буде введено в експлуатацію 5 готелів на 500 номерів.