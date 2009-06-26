Ющенко підпише закон про відчуження земельних ділянок для суспільних потреб

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що готовий підписати Закон “Про відчуження земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності” у тій редакції, яка попередньо погоджувалася з ним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання під час брифінгу.

Президент зазначив, що він наразі не знайомий з редакцією закону, який ухвалений сьогодні парламент, проте додав, що якщо це той закон, який попередньо узгоджувався з ним та урядом, то він готовий його підписати.

«Я в цілому підтримую дух закону цієї редакції, яка погоджувалася зі мною», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, цей закон дозволить уряду вирішувати проблеми, перш за все, пов’язані з підготовкою України до Євро-2012.

Президент додав, що лише у Києві є близько восьми проектів з підготовки до чемпіонату, реалізація яких заблокована саме через проблеми з відчуженням земельних ділянок.