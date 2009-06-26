Президент підписав зміни до закону по Євро-2012

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон “Про внесення змін до Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» та інших законодавчих актів України”.

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 5 червня.

Прийняття зазначеного закону має за мету удосконалити процес підготовки до проведення в Україні фінальної частини Євро-2012.

Структурно положення нової редакції Закону викладено у шести розділах.

У розділі І «Загальні положення» сформульовано ряд нових термінів, Зокрема «гарантії УЄФА», «Завдання і заходи з підготовки та проведення чемпіонату», «об’єкти чемпіонату», «Генеральний план з інфраструктури», «національний координатор», «угода про проведення чемпіонату», «вимоги УЄФА», «угода про використання об’єкта чемпіонату», «допоміжне місто» тощо.

У розділі ІІ «Система управління організацією та проведенням чемпіонату» уточнено повноваження, функції і завдання Кабінету міністрів України, зокрема визначення його координуючої ролі щодо діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, пов’язаної з підготовкою та проведенням чемпіонату, прийняття рішень стосовно внесення змін до державної цільової програми з підготовки та проведення чемпіонату, координацію розробки та внесення змін до Генерального плану та інфраструктури, здійснення контролю за виконанням завдань і заходів з підготовки та проведення чемпіонату, підтримки та співпраці з УЄФА з питань його організації та проведення.

Також визначено функції центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо розробки, затвердження, виконання завдань і заходів відповідних галузевих, регіональних і міських програм з підготовки та проведення чемпіонату, Генерального плану з інфраструктури, концепцій, здійснення аналізу стану виконання завдань і заходів цих програм. Передбачено визначити основи співпраці з УЄФА та ФФУ щодо виконання зобов’язань і гарантій, визначених у договорі про проведення чемпіонату, надання експертної допомоги з питань організації підготовки та проведення чемпіонату.

У розділі ІІІ «Програмно-планове забезпечення підготовки чемпіонату» визначаються Засади: розробки, фінансування та внесення Змін до державної цільової програми З підготовки та проведення чемпіонату; розробки, Затвердження та виконання Генерального плану З інфраструктури.

У розділі ІV « Особливості будівництва об’єктів чемпіонату та викупу Земельних ділянок для їх потреб » встановлено особливості організації будівництва об’єктів, які передбачається задіяти під час проведення чемпіонату, зокрема шляхом заборони залучення коштів інвесторів, які пов’язані з будівництвом об’єктів чемпіонату на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, якщо це не передбачено проектом будівництва, а також шляхом ввезення на територію України товарів (крім підакцизних) для будівництва, реконструкції, капітального ремонту й оснащення всіх об’єктів чемпіонату, а не лише спортивних споруд

При цьому у розділі передбачені положення щодо повернення до державного бюджету отриманих сум відшкодування відсоткової ставки за кредитами і сум несплаченого ввізного мита у разі невиконання гарантійних зобов’язань і не надання об’єкта для потреб чемпіонату.

У розділі V «Виконання гарантій, наданих УЄФА» відповідно до гарантій, наданих УЄФА органами виконавчої влади, врегульовується порядок виконання гарантій, наданих УЄФА щодо прав інтелектуальної власності УЄФА; уточнюються тимчасові правила переміщення через митний кордон України; перелік товарів, які дозволяється ввозити на територію України без сплати обов’язкових платежів учасниками чемпіонату для виконання ними функцій щодо підготовки та проведення чемпіонату та правил декларування цих товарів; уточнюється порядок отримання віз для в’їзду на територію України у зв’язку з проведенням чемпіонату; розширюється коло фінансових преференцій щодо оподаткування доходу, отриманого УЄФА За результатами діяльності в Україні під час підготовки і проведення чемпіонату.

Закон втрачає чинність 1 вересня 2012 року.