Ющенко: Олімпійському грошей досить, щоб півтора року спокійно працювати

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає дискусії щодо вартості робіт з реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський» до Євро-2012 «елементом політичної спекуляції».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

«Є відчуття того, що це є вже елементом політичної спекуляції – одна сторона бореться за зниження вартості, начебто з благих намірів, друга сторона аргументує, що тут ніякого популізму не закладалося, а зроблений розрахунок випливає з техніко-економічного обґрунтування», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Разом з тим він зазначив, що після особистого ознайомлення з проектною документацією у нього виникли питання, що потребують додаткової переоцінки та ревізії. Наприклад, він назвав дискусійним закладений 1 млрд. грн. курсової різниці, яка виникне між сьогоднішнім днем і днем введення стадіону в експлуатацію.

При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що нинішнє рішення не є глибоко професійним, але компромісним. «Політикам воно дає можливість тішитися, що вони принесли унікальну економію коштів, а прагматикам, відповідальним за цей об’єкт, - розуміння, що в них є 2,1 млрд. грн., і це достатньо для того, щоб 18 місяців вести активні роботи», - сказав Президент. Він додав, що протягом цього періоду роботи будуть перевірятися і будуть прийматися рішення стосовно збільшення чи зменшення вартості реконструкції.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив проект реконструкції НСК «Олімпійський».

За словами міністра з питань сім’ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА, уряд повністю затвердив усі архітектурні, проектні частини реконструкції і будівництва нових споруд на НСК «Олімпійський». Він зазначив, що кошторисні показники затверджені на рівні раніше затвердженого кошторису під час розгляду техніко-економічного обгрунтування і становлять 2 млрд. 114 млн. грн.