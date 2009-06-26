Ющенко вимагає за 5 днів повернути всю землю Олімпійському

Впродовж 5 днів Київська міська державна адміністрація та Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту мають вирішити питання про вилучення з використання у комерційних структур 2 земельних ділянок площею орієнтовно 9 га, що прилягають до території НСК «Олімпійський».

Як повідомляє прес-служба Президента, про це глава держави Віктор ЮЩЕНКО заявив сьогодні під час наради з питань підготовки Києва до проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Я очікую, що за п`ять днів Київ дасть відповідне правове рішення з даних проблем», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО уточнив, що це рішення має знаходитися виключно в правовому полі й може бути прийнято при об`єднанні зусиль київської влади та Мінспорту.

У свою чергу Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що існують проблеми із земельними ділянками комерційних підприємств «Урал» і «Інтерспорт», які знаходяться на території НСК «Олімпійський».

За його словами, КМДА отримало від цих підприємств протокол із пропозиціями, який вже передано в Мінспорту.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пообіцяв, що впродовж тижня всі пропозиції будуть відпрацьовані й прийняті рішення.

«У мене є настрій працювати так, щоб у рамках законодавства України ці земельні ділянки на умовах УЄФА було передано у відповідному порядку НСК «Олімпійський», - підкреслив мер.

Як пояснив у свою чергу віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, йдеться про відчуження близько 9 га землі приватним власникам (ВАТ «Урал» і ВАТ «Інтерспорт»), угоди на оренду з якими було підписано в 2004 році.

В.ЮЩЕНКО уточнив, що «так званий інвест-договір» із будівництва комплексу споруд на території НСК «Олімпійський» було підписано 26 грудня 2003 року між ДП НСК «Олімпійський» і ВАТ «Урал», затверджений головою Державного комітету з питань культури та спорту Миколою КОСТЕНКОМ і узгоджений із віце-прем`єр-міністром Дмитром ТАБАЧНИКОМ.

«Це злочинна, неправильна практика, яка за собою має цілу купу державних договорів із зобов`язаннями», - додав він.