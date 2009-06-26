Ющенко пояснив Черновецькому, де взяти гроші на Євро-2012

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує Київській міській державній адміністрації (КМДА) найближчим часом ініціювати перед Верховною Радою внесення змін і доповнень до Державного бюджету 2009 року, відповідно до яких вилучення із київського бюджету в центральний мають скоротитися на 1 млрд. 130 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні на нараді з питань підготовки Києва до Євро-2012, реагуючи на заяву голови КМДА Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про дефіцит бюджетних коштів, зокрема, на розвиток транспортної інфраструктури при підготовці столиці до чемпіонату.

В.ЮЩЕНКО рекомендував КМДА упродовж двох днів сформувати пропозиції по внесенню змін до бюджету на 2009 рік і через депутатів внести їх на розгляд парламенту. «У нас є два тижні, і ми можемо це питання обговорити на засіданні парламенту і ухвалити рішення», – сказав він.

У той же час, якщо парламент не вдасться схилити до такого рішення, то Президент рекомендує одержати від уряду дозвіл на фінансування необхідної суми як дефіциту бюджету Києва. Зокрема, В.ЮЩЕНКО рекомендує отримати дозвіл уряду на випуск Києвом цінних паперів і їх розміщення на внутрішньому ринку.

«Якщо по об`єктному розпису не вдасться схилити Верховну Раду в рамках київської програми підготовки до Євро-2012 виділити фінансування, залишається другий варіант – отримати від уряду України дозвіл на фінансування цієї суми як дефіциту бюджету Києва», – сказав В.ЮЩЕНКО.

«Я просив би, щоб до вівторка це питання було поставлене або в парламенті, або в уряді», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 червня, київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на нараді з питань підготовки Києва до Євро-2012заявив, що проведення футбольної першості Євро-2012 може опинитися під загрозою через брак фінансування інфраструктурних проектів Києва.

«Євро-2012 може бути під загрозою, якщо фінансування транспортної інфраструктури міста Києва залишиться у тому ж стані, як сьогодні. А тому що з бюджету Києва до держбюджету було вилучено 7,5 млрд. грн. – приблизно половина усіх грошей, які були у нас минулого року. Це катастрофа», – сказав він.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, на фінансування цих об`єктів у 2009 році необхідно 1 млрд. 130 млн. грн.

Мер Києва пропонує вирішити питання фінансування інфраструктурних проектів за рахунок зменшення цього року об`єму вилучення коштів із місцевого бюджету до державного.