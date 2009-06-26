Польща не обмежуватиме видатків на підготовку до Євро

Польща не буде обмежувати видатків на підготовку країни до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив міністр спорту Польщі Мірослав ДЖЕВЄЦЬКИЙ в ефірі програми Polsat News.

«Все, що стосується Євро... то воно має гарантоване фінансування», - сказав він, коментуючи оголошену днями Мінфіном необхідність скорочення видатків в умовах економічної кризи.

М.ДЖЕВЄЦЬКИЙ відзначив, що компанії, які брали участь в тендерах на реалізацію проектів в рамках підготовки до Євро-2012, через економічну кризу гостро боролися за контракти, що дозволило зекономити значні кошти.

«Результати тендерів сьогодні такі, що ми економимо від 25% до 40% бюджету», - сказав він.

Міністр також запевнив, що не планується зменшення фінансування програми Orlik 2012, яка передбачає спорудження стадіонів з відповідною інфраструктурою в кожному районному центрі Польщі.

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні уряд Польщі оголосив про необхідність подальших скорочень видатків через економічну кризу, яка привела до різкого зростання бюджетного дефіциту.

Мінфін прогнозує збільшення дефіциту польського бюджету в поточному році до близько 8,4 млрд. доларів з раніше передбачених 5,7 млрд. доларів.