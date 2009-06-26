У Луценка придумали нову посаду: заступник нач. облУВД з Євро-2012

Наказом міністра внутрішніх справ від 23 червня у містах, які прийматимуть Євро-2012, введено нову посаду – заступника начальника обласного управління внутрішніх справ з питань Євро-2012.

Про це УНІАН повідомив начальник ГУ МВС України у Львівській області генерал-лейтенант міліції Василь ПІСНИЙ, зауваживши, що таку посаду введено і на Львівщині.

«Ми вже запропонували на цю посаду кандидатуру одного з екс-керівників міліції Львівщини. Однак неетично називати це прізвище до офіційного призначення», - зазначив В.ПІСНИЙ.

Також він повідомив, що у рамках сьогоднішньої поїздки до Львова прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО обговорювалося питання заходів безпеки під час проведення масових заходів у ході Євро-2012 у Львові.

«Міліція Львівщини активно готується до проведення Євро-2012? і ця підготовка йде успішно», - наголосив В.ПІСНИЙ.