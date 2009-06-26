Львівський губернатор за три тижні розбереться з землею аеропорту

Голова Львівської обласної державної адміністрації Микола КМІТЬ обіцяє протягом трьох тижнів вирішити всі земельні проблеми, пов`язані з будівництвом аеропорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у присутності прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Він також повідомив, що для викупу земельних ділянок, які на сьогоднішній день перебувають у приватній власності, на рахунках казначейства вже є понад 5 млн. грн.

«Ті питання, які є зараз із приводу викупу земельних паїв жителів села..., то цю роботу буде закінчено протягом трьох тижнів», - сказав М.КМІТЬ.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня голова Львівської облдержадміністрації М.Кміть оцінив на «двійку» роботу Міністерства транспорту та зв`язку з підготовки аеропорту «Левів» до Євро-2012.

На нараді з питань реконструкції ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» він заявив, що «попри запевнення міністра Йосипа ВІНСЬКОГО про те, що 8 червня будуть оголошені технічні умови для потенційних інвесторів, які займатимуться реконструкцією й розбудовою аеропорту до Євро-2012, ми до цього часу не маємо оголошених умов, а 36 потенційних інвесторів мені буквально «обривають» телефон». (Й.ВІНСЬКОГО 23 червня звільнено парламентом з посади міністра транспорту за поданням Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН)

Також він вказав на ще одну проблему, пов`язану з аеропортом «Львів». «На рахунок ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» вже надійшло 5 млн. 100 тис грн., призначених для викупу земельних ділянок у жителів Пустомитівського району з метою продовження злітно-посадкової смуги аеропорту. Мінтранс повинен був або дати доручення львівському аеропорту на викуп земельних ділянок, або ж передати це право облдержадміністрації. Цього не зроблено, а тому, якщо ці гроші не будуть освоєні до кінця червня, з усієї суми, згідно з чинним законодавством, повинен бути сплачений податок у розмірі близько 1,5 млн. грн.», - заявив М.КМІТЬ.

Голова ОДА також заявив, що у нього склалося таке враження, що «Мінтранс хоче скасувати Євро-2012 у Західній Україні». Водночас він відкинув припущення, що це «лобізм з боку Мінтрансу на користь якось іншого регіону». «Я мав розмову з керівництвом Харкова – там ситуація не краща і також є нарікання на роботу Мінтрансу», - зауважив М.КМІТЬ.