Тимошенко бере під свій патронат всі об`єкти Євро-2012

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО бере під свій патронат будівництво всіх об`єктів для проведення в Україні Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила після огляду будівельного майданчика стадіону у Львові.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що домовилася з представниками місцевої влади міст, де планується проводити чемпіонат, про те, що раз на два тижні проводитиметься спеціальна нарада з представниками влади й будівельних компаній для того, аби тримати під контролем усі роботи. «Повністю стежитимемо за всіма графіками фінансування, і ми зробимо так, що Україна буде просто перфектно підготовлена до Євро-2012. Це буде, повірте мені», - сказала прем`єр-міністр.