Тимошенко хоче знайти інвестора на Львівський аеропорт за місяць

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що через місяць буде визначено інвестора будівництва нового терміналу в Львівському аеропорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила після огляду Львівського аеропорту й спілкування з керівництвом міста та області.

«Безумовно, по аеропорту ми тільки підходимо до того, щоб оголосити в найближчий тиждень спеціальний аукціон із залучення найбільш професійних фінансово забезпечених інвесторів для будівництва нового терміналу», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що аукціон проходитиме у Львові у відкритому режимі.

Крім того, прем`єр повідомила, що реконструкція існуючого терміналу аеропорту проводитиметься за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

«Я думаю, що в найближчий місяць ми зробимо все для того, щоб аеропорт отримав інвестора для будівництва нового терміналу», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня генеральний директор ДП «Міжнародний аеропорт «Левів» Олександр ЗАГРЕВА повідомив, що орієнтовно в червні цього року буде повністю завершено проектування нового терміналу Міжнародного аеропорту «Львів». За його словами, зараз проект нового терміналу перебуває на стадії завершення розробки робочої документації, потім проект буде передано на державну експертизу.

За інформацією О.ЗАГРЕВИ, на будівництво нового терміналу потрібно 1,1 млрд. грн., на реконструкцію існуючого – 9,5 млн. євро.

Він також повідомив, що наприкінці червня визначатимуть інвестора будівництва терміналу, а в липні планується підписання інвестиційної угоди. На кінець вересня заплановано початок будівництва, а в жовтні 2011 року його планується завершити.

Сьогодні пропускна спроможність терміналу в Львівському аеропорту становить 200 пас./год., майбутній термінал зможе пропускати 1000 пас./год., а в разі потреби – понад 2000 пас./год. Також проект передбачає будівництво чотириповерхового гаража на 400 паркувальних місць, відкритий паркінг на 900 паркувальних місць. Планується, що загальна площа становитиме 39 тис. кв. м.

Довідка УНІАН. Виконком УЄФА 13 травня на засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. У Польщі містами-господарями визначені Варшава, Познань, Вроцлав і Гданськ. Серед українських міст названі Київ, Донецьк, Львів і Харків.