«Динамо» підписало 22-річного бразильця
15:10, 25 червня 2009Футбол 2012
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Клуб заплатив 2 мільйони євро
|Леандро Алмейду
22-річний гравець, який зіграв за свій попередній клуб 101 матч і забив 14 голів, і київський клуб уклали угоду на 5 років, повідомляє fifa.com.
"Динамо" викупило 50 відсотків прав на гравця, за що заплатило 2 мільйони євро.
"Я дуже радий, що здійснилася моя мрія грати у Європі, - заявив Алмейда після підписання контракту. - Але я ніколи не забуду "Атлетіко".
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