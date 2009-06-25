«Динамо» підписало 22-річного бразильця

Київське "Динамо" підписало захисника бразильського "Атлетіко Мінейро" Леандро Алмейду.

22-річний гравець, який зіграв за свій попередній клуб 101 матч і забив 14 голів, і київський клуб уклали угоду на 5 років, повідомляє fifa.com.

"Динамо" викупило 50 відсотків прав на гравця, за що заплатило 2 мільйони євро.

"Я дуже радий, що здійснилася моя мрія грати у Європі, - заявив Алмейда після підписання контракту. - Але я ніколи не забуду "Атлетіко".

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