В Одесі вже думають анулювати результати конкурсу по аеропорту

Міська влада може анулювати результати конкурсу з визначення компанії-інвестора реконструкції міжнародного аеропорту «Одеса».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у розмові з журналістами мер Одеси Едуард ГУРВІЦ, відзначивши, що «договір з фірмою «Гепард плюс», яка визнана переможцем міжнародного конкурсу, досі не підписаний».

При цьому, додав Е.ГУРВІЦ, «керівництво міста пішло назустріч інвесторові, погодившись на поетапне інвестування реконструкції об`єктів аеропорту. Замість запланованих 250 млн. дол. компанія повинна була внести на першому етапі 100 млн. дол. Але поки що не одержано гарантій навіть на цю суму».

Якщо найближчим часом гарантії не будуть одержані, наголосив мер Одеси, «результати конкурсу будуть анулювані, і ми проводитимемо реконструкцію з іншим інвестором, який зможе виконувати домовленості».

Реконструкція аеропорту робиться на перспективу, «незалежно від планів, пов`язаних з прийомом учасників Чемпіонату з футболу Євро-2012», - підсумував Е.ГУРВИЦ.